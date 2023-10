Aruba: ora con zero costi di attivazione, anche per Partita IVA

Le due nuove promozioni di Aruba per avere la Fibra sono ora disponibili senza alcun costo di attivazione anche per i Professionisti con Partita IVA.

Inoltre, grazie al Bonus stanziato dal MISE è possibile avere uno sconto fino a 2500 euro. Questo Voucher è disponibile per tutti i possessori di Partita IVA e viene suddiviso in due: il primo comprende una riduzione di 500 euro per 18 mesi, mentre, il secondo ha uno sconto di 2000 euro per 36 mesi.

Aruba: PROMO Fibra per Partita IVA

La prima offerta Fibra Aruba PRO XL è disponibile a 0 euro al mese per 36 mesi. Con quest’opzione in pratica paghi solo 12,21 euro al mese di IVA. Vediamo però cosa comprende:

Con questo provider non hai nessun costo di attivazione o migrazione

Recedi quando vuoi con soli 16,40€, IVA esclusa

Hai 400 minuti di chiamate al mese verso ITZ 1

Indirizzo IPv6 statico

Assistenza dedicata e chat disponibile 24 ore su 24

Sconti fino all’80% sui prodotti Aruba

Modem con Wi-Fi 6

Chiamate nazionali illimitate

Indirizzo IPv4 statico

Velocità massima sbloccata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload

La seconda promozione è identica alla prima solo che non ha le chiamate verso ITZ 1 e comprende solo le chiamate in Italia, il Modem e l’indirizzo IPv4 statico.

Il prezzo richiesto, al netto del Voucher, è di soli 6,11 euro mensili di IVA. La promo è infatti scontata completamente per 18 mesi.

Costi ed altro

Non sono previsti costi di attivazione o migrazione da altro gestore verso Aruba, neppure nelle Aree Bianche. Il contributo mensile è interamente scontato per 36 o 18 mesi grazie al Voucher Connettività del MISE.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.