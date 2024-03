Aruba Hosting: sicurezza, velocità e flessibilità per il tuo sito web

Gli hosting Linux di Aruba offrono una vasta gamma di caratteristiche progettate per garantire velocità, sicurezza e flessibilità per siti web e applicazioni open source.

Tra poco, dunque, vedremo assieme le feature proposte dai servizi hosting di questo provider tutto italiano.

Aruba Hosting: le caratteristiche generali

I piani hosting Linux di Aruba sono strutturati per adattarsi a vari livelli di necessità, da soluzioni basiche a opzioni più avanzate e professionali. Tra le varie caratteristiche che troviamo in tutti i piani hosting possiamo evidenziare:

Registrazione dominio : l’hosting offre la possibilità di registrare un dominio per il vostro sito web, scegliendo tra varie estensioni disponibili. Questo dominio è disponibile anche al rinnovo.

: l’hosting offre la possibilità di registrare un dominio per il vostro sito web, scegliendo tra varie disponibili. Questo dominio è disponibile anche al rinnovo. Spazio su disco senza limiti : quest’opzione permette di pubblicare pagine web e file senza preoccuparsi delle limitazioni di spazio.

: quest’opzione permette di pubblicare pagine web e file senza preoccuparsi delle limitazioni di spazio. Supporto linguaggi di programmazione : la piattaforma Linux di Aruba supporta nativamente linguaggi come Perl e PHP , rendendola ideale per l’installazione di CMS o applicazioni web.

: la piattaforma Linux di Aruba supporta nativamente linguaggi come e , rendendola ideale per l’installazione di o applicazioni web. Softaculous App Installer: tutti i piani hosting Linux includono il software preinstallato Softaculous, un servizio che facilita l’installazione di applicazioni con pochi click.

La tecnologia alla base dei servizi di hosting Linux di Aruba assicura prestazioni elevate, flessibilità e affidabilità per il tuo sito web. Ogni soluzione è progettata per offrire le migliori prestazioni possibili, utilizzando tecnologie all’avanguardia.

In generale, i servizi di hosting Linux di Aruba sono progettati per offrire una vasta gamma di funzionalità, garantendo al contempo sicurezza e prestazioni elevate. Tuttavia, per ottenere informazioni dettagliate sui piani specifici, tariffe e altre caratteristiche tecniche, potete visitare direttamente il sito web di Aruba o contattare il loro servizio clienti.

Costi ed altro

I piani hosting con Linux partono da una spesa mensile di soli 11,90 euro fino ad un massimo di 49,90 euro. Tutti gli importi sono IVA esclusa.