Aruba Fibra ad 1 euro? Ecco come!

La nuova promozione di Aruba ti permette di pagare il primo mese della tariffa in Fibra a solo 1 euro.

Questa offerta ti offre la possibilità di ricevere uno sconto del 70% su Aruba Drive, il nuovo servizio di storage in cloud senza limiti di spazio.

Per scontare il primo mese è necessario inserire il codice sconto PROMONATALE in fase d’acquisto. Inoltre, il nuovo provider ti mette a disposizione l’estensione della velocità in download fino a 10 Gigabit al secondo. Questo upgrade ha un costo mensile aggiuntivo di 12 euro.

Aruba Fibra ad 1 euro: primo mese scontatissimo

La promozione che ti sconta il primo mese della connessione illimitata di Aruba è valida ancora per pochissimi giorni, solo ONLINE.

Grazie a questo vantaggio, ad esempio, puoi provare il servizio e successivamente chiedere il rimborso se cambi idea. Inoltre, è possibile aderire all’esclusivo servizio Stop&Go. Quest’opzione ti permette di mettere in stand-by il pagamento della Fibra per un mese all’anno.

Dopo il primo mese ad un euro, l’offerta scelta viene rinnovata al prezzo standard. Esistono infatti due promozioni, una col modem incluso a 17,69 euro mensili per i primi 6 mesi, l’altra con Modem e chiamate senza limiti dal fisso verso tutti i gestori a 2 euro al mese in più.

La velocità di default è di 1 Gigabit al secondo in download e di 300 Mbps in upload. Queste performance possono essere incrementate fino a 10 Gigabit/s in download e fino ad 1 Gigabit/s in upload con una spesa aggiuntiva.

Aruba è presente anche nelle Aree Bianche. Il canone mensile, in questo caso, aumenta di 5 euro.

Costi ed altro

L’offerta PROMONATALE valida fino al 7 Gennaio 2024 non prevede costi iniziali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.