Arriva Sky Stream: il nuovo box che integra i contenuti di Sky, TV e app

In quella che potremmo definire la naturale evoluzione di SkyQ, l’emittente ha presentato oggi Sky Stream, un nuovo box che mette insieme tutti i contenuti di Sky, dei canali in chiaro e delle principali app di intrattenimento come Netflix, Disney+, Prime Video, RaiPlay, Paramount+ e molte altre ancora, in un’unica nuova interfaccia.

Si tratta nello specifico della stessa interfaccia vista sui TV Sky Glass, che adesso arriva in un box piccolo che permetterà di trasformare ogni televisore dotato di porta HDMI in un vero e proprio centro di intrattenimento che include tutto: da Sky alle app più famose fino ai canali televisivi in chiaro.

Cos’è Sky Stream e come funziona

Come detto in apertura, con il box Sky Stream tutti i contenuti di Sky, delle principali applicazioni, incluse Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Apple TV+ e Mediaset Infinity e i principali canali in chiaro saranno visibili e gestibili tramite un’unica interfaccia gestibile anche tramite comandi vocali. Ad esempio, si potrà pronunciare il nome del proprio attore preferito per vedere comparire subito tutti i film o le serie TV in catalogo che lo vedono presente.

Non bisognerà più insomma passare faticosamente da un’app all’altra, ma si avrà sempre tutto a portata di mano direttamente nella home page. Inoltre, tornano le funzioni che permettono di gestire la visione nel modo che si preferisce: è possibile mettere in pausa la TV e, con la funzione Restart, far ripartire il programma in onda, anche in diretta e dei canali in chiaro.

Sarà possibile creare dei profili personalizzati in cui ognuno potrà raccogliere i propri contenuti preferiti, sia di Sky, che delle app o dei canali in chiaro. In più, Sky Stream supporta lo standard 4K dando la chance di vedere i tanti contenuti on demand con il massimo della qualità.

L’installazione è semplicissima: una volta giunto a casa, il box andrà collegato alla corrente, alla presa HDMI del televisore e alla tua rete WiFi. Non ci sarà bisogno di parabola o dell’intervento di un tecnico.

Il lancio di Sky Stream è previsto il 3 giugno e per averlo basterà collegarsi sul sito ufficiale di Sky, nei negozi Sky o chiamare il numero gratuito 141. Dopo bisognerà comporre il proprio abbonamento scegliendo i pacchetti desiderati: il box sarà consegnato direttamente a casa nel giro 72 ore.