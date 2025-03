Arriva Google Wallet per bambini: potranno pagare con NFC nei negozi fisici

Google ha annunciato il lancio imminente di una nuova funzione per Google Wallet che consentirà ai bambini di effettuare pagamenti contactless su dispositivi Android (sotto supervisione). Dopo l’anteprima dello scorso ottobre, questa novità è stata ufficializzata insieme alla presentazione di Pixel 9a. La novità verrà lanciata anche in alcuni Paesi europei, ma non in Italia, per il momento.

Come funziona Google Wallet per i bambini?

L’integrazione di Google Wallet con Family Link permette ai minori di utilizzare la tecnologia NFC per pagamenti nei negozi fisici. Oltre ai pagamenti, l’app Wallet potrà memorizzare biglietti per eventi, carte regalo, tessere bibliotecarie e altri pass supportati. Tuttavia, al momento del lancio, non sarà possibile utilizzarlo per acquisti online con Google Pay, né saranno supportati documenti d’identità, tessere sanitarie o altri pass privati.

Per garantire la sicurezza, i genitori dovranno inserire manualmente la password del proprio account Google per aggiungere una carta di credito o debito al Wallet del bambino. Inoltre, avranno la possibilità di rimuovere i metodi di pagamento da remoto e di disabilitare del tutto la funzione di pagamento.

Per un ulteriore livello di supervisione, i genitori riceveranno un’email per ogni transazione effettuata dal figlio e potranno monitorare gli acquisti recenti attraverso l’app Family Link. Come per qualsiasi altro pagamento NFC su Android, sarà necessario autenticarsi tramite PIN, password, impronta digitale o riconoscimento facciale prima di completare una transazione.

Il rilascio ufficiale di Google Wallet per bambini avverrà nelle prossime settimane e interesserà inizialmente gli utenti di Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Polonia e Australia.