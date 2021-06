Angry Birds 2 è ora disponibile all'interno dell'AppGallery, con tante offerte speciali pensate per i fan del gioco e per i clienti di Huawei.

Angry Birds 2 su AppGallery con tante offerte dedicate

Angry Birds, uno dei giochi per dispositivi mobili più popolari di tutti i tempi, è appena stato reso disponibile nell'AppGallery. Il gioco arriva anche con sfide e offerte speciali per gli utenti Huawei.

In particolare, questo segna il primo gioco mobile realizzato dallo studio Rovio ad essere disponibile nell'ecosistema di applicazioni proprietarie del gigante tecnologico cinese. Tuttavia, il film Angry Birds basato sul gioco è attualmente disponibile su Huawei Video. Inoltre, oltre a giocare, gli utenti potranno anche personalizzare i propri smartphone utilizzando i temi dell'azienda dedicati ad Angry Birds 2.

Nel frattempo, i clienti degli smartwatch e delle smart band dell'OEM cinese potranno anche scaricare i quadranti per Angry Birds 2. L'azienda sta anche supportando il lancio del gioco aiutando gli utenti a sperimentare e interagire con il marchio Angry Birds al di fuori dell'app store in modo unico. Sta persino rilasciando offerte speciali per i giocatori in Europa che possono richiedere il 50% di rimborso sul primo acquisto in gioco e il 20% sulle altre transazioni complessive.

Miikka Lindgren, VP of Business Development di Rovio, ha così dichiarato:

Siamo molto entusiasti che Angry Birds 2 sarà ora disponibile per milioni di altri giocatori in tutto il mondo attraverso la nostra partnership con AppGallery. La missione di Rovio è creare gioia e siamo sempre felici quando i nostri giochi e la gioia che creiamo raggiungono un nuovo pubblico. Spero che molti nuovi giocatori si divertano seriamente a porci i maiali con i nostri Angry Birds e i loro nemici porcini, usando tutte le fantastiche opzioni di gioco che stiamo mettendo a loro disposizione.

Se avete un device Huawei di ultima generazione, non perdete tempo. Il gioco vi aspetta!

App