Arredo di lusso: lampada Artemide Nessino in sconto del 20%

Migliorare l’aspetto della propria casa fa la differenza, anche nella quotidianità. Acquistare degli accessori, delle decorazioni o dell’arredo di prima qualità è un passo importante per rendere la tua casa perfetta per accogliere amici e parenti, in qualsiasi occasione. Ma come farlo, a un prezzo veramente accessibile? Acquista da Amazon! Al momento ci sono moltissimi prodotti di designer a prezzi convenienti, tra tutte la lampada Artemide Nessino in sconto addirittura del 20%. Fino all’esaurimento della promozione, potrai metterla nel carrello a soli 152,00€ invece di 190,00€, portala a casa ora.

Designer di lusso nel tuo soggiorno: lampada Artemide Nessino

Entriamo nei dettagli che rendono questa lampada un vero pezzo da collezione da aggiungere al tuo soggiorno. La lampada Artemide Nessino con classe energetica A è un’icona di design che unisce eleganza, funzionalità e sostenibilità. Progettata con cura da Giancarlo Mattioli e Gruppo Architetti Urbanisti Città Nuova, questa lampada da tavolo è un vero e proprio capolavoro di illuminazione moderna. Il design affascinante della Nessino è caratterizzato da una forma sinuosa e avvolgente, che ricorda una delicata goccia d’acqua e, unita alla sua struttura in resina termoplastica trasparente permette alla luce di diffondersi in modo uniforme, creando un’atmosfera accogliente e suggestiva!

Come probabilmente avrai visto dalla foto, un aspetto distintivo della lampada è il paralume semi-trasparente colorato che avvolge la sorgente luminosa, aggiungendo una sfumatura delicata e pop al design del prodotto. Questo paralume, insieme alla base a forma di fungo, crea un effetto luminoso unico, proiettando una luce soffusa e calda che rende la Nessino perfetta in ogni ambiente!

Oltre alla questione design, l’efficienza energetica è un ulteriore punto a favore di questo prodotto. Essendo una lampada con classe energetica A, è pensata appositamente per minimizzare il consumo di energia senza compromettere la qualità della luce. Questo non solo contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, ma offre anche un risparmio energetico tangibile sulle tue spese mensili! Porta la lampada a casa finché è in super ribasso del 20% su Amazon, un’occasione davvero unica.