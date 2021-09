Arlo Video Doorbell: il videocitofono Smart a un prezzo WOW

Arlo ha recentemente lanciato il suo sistema di videocitofono, Arlo Video Doorbell, che garantisce la possibilità di sapere in qualsiasi momento chi bussa alla nostra porta, anche attraverso una telefonata. Il dispositivo è di fatto unico nel suo genere e oggi è disponibile in grande sconto su Amazon al prezzo di 91,99 euro invece di 149,54 euro. Il prezzo finale viene fuori da uno sconto del 23% sul prezzo di listino a cui va aggiunto il coupon del 20% da attivare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Arlo Video Doorbell: caratteristiche principali

Un sistema semplice da utilizzare, ma parecchio efficace. Sotto il punto di vista video, il campanello smart è dotato di un angolo di visione di 180 gradi di diagonale, che consente di guardare direttamente dallo smartphone chi ha suonato alla porta, sia di giorno che di notte, grazie alla visione notturna in alta definizione. Non solo, infatti non serve che qualcuno attivi il citofono per poter guardare chi c’è, la funzione di streaming è sempre disponibile attraverso lo smartphone.

Inoltre, per velocizzare il contatto con chi suona alla porta, ogni volta che qualcuno lo fa l’utente riceve una telefonata sul suo device e – grazie a speaker e microfoni integrati nel campanello smart di Arlo – può interagire direttamente con chi c’è dietro la sua porta. Nel caso l’utente non potesse rispondere al telefono, è possibile che venga registrato un messaggio da ascoltare in un secondo momento.

Infine, chi desidera il massimo dal proprio campanello smart può decidere di stipulare un abbonamento Arlo Smart per sbloccare delle funzionalità avanzate. Il dispositivo funziona attraverso la corrente elettrica e si può collegare ai campanelli già esistenti (analogici oppure digitali che siano).

Insomma, non fatevi scappare l'opportunità di riceverlo in meno di 48 ore lavorative e gratuitamente a casa al prezzo di soli 91,99 euro. Non scordatevi, però, di selezionare l'apposito coupon del 20% prima di procedere con l'acquisto!