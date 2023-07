Arlo Pro4: videosorveglianza per esterni premium, in MEGA sconto

La camera di sorveglianza per esterni premium Arlo Pro4 è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto incredibile del 42%. Questo dispositivo offre una qualità d’immagine superiore grazie alla risoluzione video 2K e al supporto per il video HDR, consentendoti di catturare dettagli importanti con chiarezza anche in condizioni di luce sfavorevoli. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo ridicolo di soli 129,99 euro.

Arlo Pro4: non puoi perdere questa occasione

Una delle caratteristiche più apprezzate della Arlo Pro4 è il suo ampio campo visivo a 160 gradi. Questo ti permette di concentrarti sulle parti più vulnerabili della tua proprietà, assicurandoti che nulla sfugga alla tua attenzione.

La Arlo Pro4 è dotata anche di un potente faretto integrato, che ti consente di vedere chiaramente i dettagli anche di notte e può aiutare a scoraggiare gli intrusi. Questa funzione è particolarmente utile per garantire la sicurezza della tua casa durante le ore buie.

L’installazione della Arlo Pro4 è estremamente semplice grazie alla connessione diretta al WiFi. Non è necessario un SmartHub, basta collegarsi alla rete WiFi da 2,4 GHz e potrai completare l’installazione due volte più velocemente rispetto ad altre soluzioni.

La Arlo Pro4 è dotata di una sirena integrata e di audio bidirezionale. Puoi attivare la sirena da remoto o impostarla in modo che si attivi automaticamente quando viene rilevato un movimento. Inoltre, puoi ascoltare e parlare con i visitatori utilizzando l’altoparlante e il microfono integrati della fotocamera.

Per coloro che cercano funzionalità di archiviazione avanzate, Arlo offre anche un abbonamento chiamato Arlo Secure (venduto separatamente). Questo servizio esegue il backup dei video in modo sicuro sul cloud, rileva e dà priorità a persone, auto, animali domestici e pacchi, concentrandosi sulle aree di attività.

In conclusione, la camera di sorveglianza per esterni premium Arlo Pro4 è un dispositivo affidabile e versatile che offre una qualità d’immagine eccezionale, un ampio campo visivo e funzionalità avanzate come il faretto integrato, la sirena e l’audio bidirezionale. Approfitta subito del mega sconto del 42% su Amazon per garantire la sicurezza della tua casa, a un prezzo speciale di soli 129,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.