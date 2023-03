Arlo Pro4 Spotlight: la videosorveglianza definitiva in super sconto

Le videocamere di videosorveglianza per esterni sono un’ottima soluzione per proteggere la tua proprietà e la tua casa dalle intrusioni indesiderate. Se stai cercando una videocamera di alta qualità con funzionalità avanzate, la Arlo Pro4 Spotlight in kit con 2 camere è la soluzione perfetta per te. E, con uno sconto pazzesco del 40% su Amazon fino al 2 aprile 2023, questo potrebbe essere il momento perfetto per investire in questo prodotto di qualità, ad un prezzo competitivo di soli 299,99 euro. Inoltre, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero, se decidi di usufruire del servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce.

Arlo Pro4 Spotlight: è impossibile trovare di meglio a questo prezzo

La Arlo Pro4 Spotlight è dotata di una serie di funzioni avanzate che la rendono una delle videocamere di videosorveglianza più potenti disponibili sul mercato. La camera è in grado di registrare video 2K HDR, il che significa che sarai in grado di catturare i dettagli con una qualità dell’immagine ottimale. Inoltre, questo prodotto offre un ampio angolo di visualizzazione di 160 gradi, che ti consente di concentrarti sulle parti più vulnerabili della tua proprietà.

Arlo Pro4 Spotlight è anche dotata di una sirena integrata, che può essere attivata in modalità remota con l’applicazione Arlo o impostata per suonare automaticamente quando viene rilevato un movimento. Questa funzione deterrente può aiutare a scoraggiare gli intrusi e proteggere la tua casa e la tua proprietà. Per un’ulteriore protezione, l’abbonamento Arlo Secure (venduto separatamente) esegue il backup dei video in modo sicuro sul cloud. Questo abbonamento è in grado di rilevare più di qualsiasi altro marchio; identifica e dà priorità a persone, auto, animali domestici e pacchi; e si concentra sulle zone di attività.

Se preferisci evitare l’abbonamento, le videocamere Arlo offrono comunque streaming live, avvisi di movimento e conversazione bidirezionale direttamente sul tuo cellulare. Associato a una stazione base, è possibile anche l’archiviazione locale. Infine, la videocamera è dotata di un ottimo faretto integrato, che illumina la zona di attività principale in modo da avere una visione di ciò che succede, sia di giorno che di notte. Questo può aiutare a scoraggiare l’ingresso di intrusi e fornirti una maggiore sicurezza.

Arlo Pro4 Spotlight è una videocamera di videosorveglianza per esterni di alta qualità, dotata di funzionalità avanzate che la rendono una scelta eccellente per proteggere la tua casa e la tua proprietà. Il kit con 2 camere è con uno sconto incredibile del 40% su Amazon fino al 2 aprile 2023. Questo è il momento perfetto per acquistare questo kit di qualità a un prezzo conveniente di soli 299,99 euro, prima che le ultime scorte a disposizione si esauriscano definitivamente.

