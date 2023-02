Arlo Pro 3: sistema premium di videosorveglianza con prezzo BOMBA

Il sistema di videosorveglianza per esterni Arlo Pro 3 è un’opzione di alta qualità per la sicurezza della tua casa o proprietà. Questo eccezionale kit oggi è proposto su Amazon ad un prezzo mai visto prima di soli 210,71 euro, grazie a uno sconto FOLLE del 65%. Praticamente puoi risparmiare oltre 350 euro.

Arlo Pro 3: mai visto prima uno sconto del 65% per questo kit

La videocamera di questo sistema Arlo Pro 3 offre una qualità dell’immagine superiore con il video 2K HDR che consente di catturare i dettagli con la massima nitidezza. L’angolo di visualizzazione ampio di 160 gradi ti consente di concentrarti sulle parti più vulnerabili della tua proprietà, consentendoti di avere una visione completa dell’area circostante.

Una caratteristica importante del sistema di videosorveglianza Arlo Pro 3 è la sirena integrata, che ti consente di assumere il controllo della tua sicurezza in remoto. Puoi attivare la sirena per scoraggiare l’ingresso di intrusi e proteggere la tua casa. Inoltre, il potente faretto integrato illumina la zona di attività principale in modo da avere una visione nitida di ciò che succede, sia di giorno che di notte. Con la visione notturna a colori, puoi acquisire informazioni importanti anche di notte, con colori brillanti e nitidi.

I piani di servizio Arlo ti consentono di sbloccare le funzionalità avanzate della videocamera e personalizzare la tua sicurezza. Iscriviti a un piano di servizio Arlo Secure con una piccola tariffa mensile e ottieni funzionalità avanzate come la registrazione continua, l’archiviazione cloud, la rilevazione dei suoni e molto altro. Inoltre, la prova gratuita di 90 giorni inclusa come standard ti consente di provare il servizio prima di decidere di sottoscriverlo.

La videocamera Arlo Pro 3 è anche interamente senza fili e resistente agli agenti atmosferici, il che significa che puoi installarla ovunque senza doverti preoccupare di cavi o fili da nascondere. Questa funzionalità lo rende un’ottima opzione per chi cerca un sistema di sicurezza flessibile e adatto a qualsiasi esigenza.

In sintesi, il sistema di videosorveglianza Arlo Pro 3 è l’opzione definitiva per la sicurezza della tua casa o proprietà; uno dei migliori sistemi di videosorveglianza disponibili sul mercato. Con il prezzo scontato mai visto prima di soli 210,71 euro su Amazon, ora è il momento perfetto per ottenere la massima protezione per la tua casa ad un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.