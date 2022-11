Ariete: termoventilatore vintage SPETTACOLARE, caldo e freddo a 39€

Vuoi un ambiente caldo o freddo risparmiando sulla bolletta e senza fare un acquisto troppo costoso? Allora tieniti forte, perché oggi Amazon lancia un’offerta esclusiva. Metti subito nel tuo carrello il termoventilatore vintage Ariete a soli 39,99 euro, invece che 50 euro.

Oltre all’ottimo prezzo, garantito da questi giorni di Black Friday, ti porti a casa una stufetta elettrica pazzesca che diventa anche ventilatore. Motore da 2000 W che ti permette di scaldare o rinfrescare una stanza bella grande in pochissimo tempo. Design bellissimo in stile retrò e facilissima da trasportare, grazie anche alla pratica maniglia. Insomma, questo è uno di quegli acquisti da fare a occhi chiusi.

Ariete: termoventilatore piccolo con una grande potenza

Questo termoventilatore è super compatto e funzionale. Lo puoi mettere tranquillamente in un piccolo angolo della tua camera e riscaldare o rinfrescare in un lampo. Ottimo ad esempio prima di andare a fare la doccia per trovare un ambiente subito caldo. Oppure nelle calde giornate in cui vuoi un po’ di frescura.

Bellissimo il design stile anni 50 con colori pastello. Potrai impostare facilmente la temperatura che vuoi scegliendo se riscaldare o raffreddare. Inoltre ha una pratica maniglia per facilitare il trasporto e il cavo della corrente a scomparsa per evitare fili che pendono quando non hai bisogno di utilizzarlo.

Fai presto perché un’offerta del genere è destinata a durare pochissimo. A questo prezzo lo vorranno in tanti e le unità disponibili potrebbero sparire da un momento all’altro. Vai ora su Amazon acquista il tuo termoventilatore vintage Ariete a soli 39,99 euro, invece che 50 euro. Se completi l’ordine oggi lo potrai ricevere già domani a casa tua senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.