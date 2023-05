Ariete Moderna: il vero espresso a casa vostra a un prezzo BOMBA!

Per tutti gli amanti del caffè, Ariete ha ciò che fa per voi: a un prezzo veramente eccezionale potrete avere Ariete Moderna 1318 di colore rosso a soli 129,99 euro scontata del 35%.

Ariete Moderna: caratteristiche principali

La migliore macchina per prepararvi un espresso a regola d’arte e darvi la giusta carica energia. Il design elegante della linea Moderna decorerà la vostra cucina con un tocco di stile in più, è facile da utilizzare e occupa poco spazio. Ariete Moderna è dotata di macina caffè professionale in modo tale da inserire all’interno direttamente i chicchi di caffè e macinarli al momento stesso.

Potrete prepararvi dei fantastici cappuccini cremosi in pochi secondi proprio come quello del bar, gustandovi tutto l’aroma e il sapore intenso del caffè. Inoltre, in dotazione all’interno della confezione è presente un filtro che permette di preparare fino a 2 dosi di caffè in polvere per gustarlo in compagnia. In più oltre al caffè potrete preparare infusi e tisane ogni volta che volete grazie al beccuccio cappuccinatore presente in grado di erogare acqua bollente sul momento.

Non fatevi sfuggire questa fantastica offerta e acquistate la vostra Ariete Moderna a soli 129,99 euro risparmiando ben il 35% sul prezzo originale. Inoltre, potete approfittare della consegna gratuita e veloce grazie ad Amazon Prime. In più con Cofidis avrete la possibilità di pagare a rate la vostra macchina del caffè.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.