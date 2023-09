Ariete 1381 Espresso Slim Metal in SUPER sconto del 38%

Non ami preparare il caffè utilizzando le capsule, ma vorresti acquistare una macchinetta compatibile con il tradizionale caffè in polvere o le cialde? In tal caso, dovresti approfittare subito dell’offerta che ti propone Amazon grazie alla quale potrai portarti a casa la magnifica Ariete 1381 Espresso Slim Metal al prezzo di soli 119,99 euro invece di 195 euro.

Ebbene si, grazie allo sconto pazzesco del 38%, questo incredibile prodotto potrà essere tuo con un risparmio di ben 75 euro. Se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di diversi vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, potrai anche acquistare questa macchinetta per il caffè pagandola in comode rate.

Grazie al suo design compatto, con soli 14 cm di larghezza, potrai posizionare questo strumento in qualsiasi angolo della tua cucina, senza occupare uno spazio eccessivo e si adatterà perfettamente ad ogni tipo di arredamento, anche al tuo.

Il dispositivo Maxi-Cappuccino e l’erogatore dell’acqua calda, ti consentiranno di preparare anche dei cremosi cappuccini e diversi tipi di tè, infusi e tisane da poter offrire ai tuoi amici o da gustare da solo in totale relax, dopo una lunga giornata di lavoro. Non manca il manometro che ti sarà utile per controllare i parametri di acqua, quantità di caffè e pressione del caffè.

In questo modo, ogni caffè avrà il gusto che preferisci. Compatibile con cialde ESE e caffè in polvere, questa macchinetta per il caffè è provvista anche di un utilissimo sistema di spegnimento automatico dopo 25 minuti, sistema anti-goccia e spia per la pulizia. Insomma, un prodotto unico e imperdibile.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito la macchina per caffè espresso Ariete 1381 Espresso Slim Metal in offerta a soli 119,99 euro. Affrettati e non perdere altro tempo, domani potrebbe essere troppo tardi per acquistarla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.