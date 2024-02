Archivia i tuoi file con il cloud crittografato di Internxt: 10 GB gratis

Il mondo digitale è affollato di minacce alla tua privacy e alla sicurezza dei tuoi dati. Ecco dove entra in gioco Internxt, che offre una suite completa di servizi cloud crittografati e sicuri progettati per garantire che sia sempre tu a mantenere il controllo dei tuoi dati. Archivia i tuoi file e le tue foto con la consapevolezza che saranno sempre al sicuro da occhi indiscreti e prova le funzionalità di Internxt grazie ai 10 GB gratuiti disponibili per tutti gli utenti registrati.

Come ottenere i 10 GB gratuiti con Internxt

Ciò che rende Internxt così interessante rispetto alla concorrenza è il suo impegno per la protezione dei dati. Ogni aspetto dei servizi offerti è progettato per garantire la massima sicurezza e riservatezza. I file vengono crittografati end-to-end prima ancora di lasciare il tuo dispositivo, garantendo che solo tu possa accedervi.

Il codice sorgente di Internxt è pubblico su GitHub, consentendo a chiunque di verificarlo e controllarlo personalmente. È stato, inoltre, verificato e certificato indipendentemente da Securitum, una delle principali società di penetration testing in Europa.

Per dimostrare il loro impegno per la tua privacy, Internxt offre fino a 10GB di spazio cloud gratuito. Basta creare un account e riceverai 2GB immediatamente, con la possibilità di espandere fino a 10GB invitando altri utenti a unirsi. È un’opportunità per provare la sicurezza di Internxt senza alcun impegno.

Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, compreso Linux. Che tu stia utilizzando il web, il desktop o un dispositivo mobile, l’esperienza d’uso è uniforme e intuitiva. I tuoi file sono accessibili ovunque tu sia, con la tranquillità che solo Internxt può offrire. Registrati online per ottenere fino a 10 GB di spazio cloud gratuito.