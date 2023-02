Arcade Stick e non sbagli una mossa: ampia compatibilità (Amazon)

Sei un amante dei giochi picchiaduro e vuoi un controller adatto alle tue sfide? Allora non devi assolutamente farti scappare questo Arcade Stick KUMITE di KROM perfetto sia per computer che per console.

Acquistalo adesso con questa incredibile offerta che trovi al momento su Amazon e che ti permette di averlo a soli 54,99€ grazie allo sconto ora in corso. Cosa stai aspettando?

Con un abbonamento Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione sempre veloce e gratuita in tutta Italia, che cosa aspetti? Abbonati subito.

Scala le classifiche con l’arcade stick di KROM

Che tu sia un amante o meno dei vecchi giochi arcade o dei titoli picchiaduro di sicuro saprai che, per poterli giocare e goderteli al meglio, hai bisogno di un controller apposito. Oggi quindi ti voglio presentare questo fantastico Arcade Stick. Potrai usarlo senza problemi sia sul tuo computer che sulle tue console PlayStation 4 e Xbox One senza dover installare programmi o driver dedicati.

Questo straordinario controller riprende la classica configurazione dei vecchi cabinati, da qui appunto il nome Arcade Stick. In questo modo potrai giocare in modo più intuitivo e immediato ai giochi di questa categoria oppure essere più abile nei combattimenti riuscendo a creare combo straordinarie. Oltre ad avere otto pulsanti e uno stick control, avrai anche sette tasti funzione e la possibilità di creare macro o utilizzare la modalità Turbo durante le tue partite.

Per poterlo utilizzare basterà collegarlo tranquillamente tramite il cavo USB di cui è dotato e il gioco sarà fatto. La sua struttura in ferro dal design ergonomico ti aiuterà ad avere un controller resistente e dal feeling comodo per giocare senza intoppi.

Affrettati e acquista subito il tuo Arcade Stick di KROM che trovi al momento su Amazon all’incredibile prezzo di 54,99€ grazie allo sconto.

Con Amazon Prime ricordati che hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.