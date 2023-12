Apri un sito web in 5 passi con WebSite X5 Evo di Incomedia

Anno nuovo, nuovo sito? Il periodo delle festività natalizie, e più in generale l’inizio di un nuovo anno, è quello più gettonato per iniziare nuovi progetti, come ad esempio un sito, un blog o un negozio online. Al giorno d’oggi per creare un sito è sufficiente un software completo, facile da usare e con funzionalità avanzate in grado di rendere il progetto subito vincente. Un software come WebSite X5 Evo di Incomedia, la soluzione più scelta per la realizzazione di e-commerce e siti.

Acquistando WebSite X5 Evo, potrai anche dare un concreto aiuto alle persone più bisognose. Infatti, Incomedia donerà 3 pasti caldi alla onlus Fondazione Progetto Arca.

Aprire un sito web con WebSite X5 Evo

Con WebSite X5 Evo ogni utente si assicura un software con 100 template personalizzabili, pagine illimitate, FTP integrato, statistiche e funzioni SEO, impostazioni responsive e un avanzato Drag & Drop builder. In più si ha accesso a statistiche e funzioni SEO, un carrello per e-commerce, un pannello di controllo online, 12 mesi di aggiornamenti (nuove versioni incluse) e 1 anno di hosting gratuito.

A tutto questo si aggiungono l’assistenza prioritaria e il diritto di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Da più di 25 anni Incomedia dà la possibilità a chiunque di diventare l’autore del proprio sito e dei propri contenuti digitali, forte di una specializzazione nella produzione di software riconosciuta dai più importanti addetti ai lavori.

WebSite X5 Evo è acquistabile a soli 89,95 euro sul sito ufficiale incomedia.eu. Compatibile con server Windows e Linux, supporta come lingue l’italiano, l’inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese e tante altre ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.