Apri un conto Tinaba: tassi super sul Conto Deposito e 20€ di bonus

Vuoi far crescere i tuoi risparmi? Tinaba apre le porte del suo Conto Deposito, offrendo fino al 4% di interessi per tutti i nuovi utenti che scaricano l’app Tinaba e aprono il proprio conto entro il 31 maggio. In più, inserendo il codice “DEPOSITO20” potrai ricevere 20 euro di bonus alla registrazione.

Quattro motivi per scegliere Conto Deposito Tinaba

Sono diversi i motivi per cui il Conto Deposito con Tinaba conviene. Eccone quattro:

Zero imposta di bollo Scegli la durata: soluzioni da 6, 12, 18 e 24 mesi Sicurezza garantita grazie alla copertura fino a 100 mila euro Due è meglio di uno: con Tinaba, infatti, puoi sottoscrivere più di un Conto Deposito

Sono due le soluzioni che Tinaba ti offre per i tuoi risparmi. Con il Conto Deposito a tasso fisso + tasso variabile all’indice FOI combatti l’inflazione grazie al tasso fino al 2% di interessi garantito. Se invece preferisci un tasso fisso con libertà di scelta, potrai ricevere fino al 4% di interessi.

Attivare Tinaba è semplicissimo: registrati online gratuitamente in pochi minuti, otterrai un conto corrente gratuito e 100% digitale attivo entro qualche ora. Scarica l’applicazione e accedi a tantissime funzioni per pagare, risparmiare e investire, oltre che alle due soluzioni di Conto Deposito con imposta di bollo gratuita. E non dimenticare di inserire, in fase di registrazione, il codice “DEPOSITO20” per ottenere un bonus di 20 euro.

