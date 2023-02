Apri un Conto Sella: ti basta lo SPID

Unisci la convenienza dello SPID alla premiata esperienza di home banking con Conto Sella, il conto corrente online di Banca Sella. Eletto come miglior conto corrente multicanale in Italia nel 2021, avrai accesso a un conto corrente con IBAN italiano, carta di debito e un’ampia gamma di servizi bancari attraverso una semplice applicazione per smartphone.

Conto Sella è semplice, pratico e affidabile. Sono tre i profili disponibili: Start per le spese di tutti i giorni a 1,50 euro al mese (gratis per tre mesi), Premium per le spese più complesse e per i viaggi a 5 euro al mese e Circle, per dividere le spese con amici e parenti, a 8 euro al mese.

Tutti i conti offrono i servizi principali, tra cui IBAN italiano, bonifici online illimitati e gratuiti in Italia e Paesi SEE, carta a canone zero (se richiesta in fase di apertura del conto) e prelievi da Atm Sella, che sono sempre illimitati e gratuiti.

Tutte le tue finanze – dal conto alle carte fino ai pagamenti – sono gestite direttamente nell’app Sella: rimani sempre aggiornato in tempo reale su saldo e movimenti di conti e carte, aggrega in un unico luogo tutti i conti anche di altre banche e accedi a tutte le funzionalità del conto corrente, nonché alle soluzioni bancarie di Banca Sella – dagli investimenti alla protezione.

Aprire un Conto Sella è semplicissimo: ti basta collegarti a questo link e cliccare sull’apposito bottone. E se hai lo SPID, la registrazione è ancora più semplice e immediata.

