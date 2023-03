Apri un conto Hype Premium: subito per te un bonus da 25€ gratis

Se stai cercando un conto all inclusive con una carta di debito elegante e piena di vantaggi, Hype Premium potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Con Hype Premium, avrai accesso illimitato a tutti i servizi della piattaforma, inclusi i pacchetti assicurativi per viaggi, acquisti e furti. Inoltre, grazie alla carta di debito World Elite Mastercard, potrai effettuare pagamenti ovunque nel mondo in modo rapido e sicuro.

Ma non è tutto. Con un prezzo competitivo di soli 9,90 euro al mese, Hype Premium offre un incredibile rapporto qualità/prezzo. Inoltre, se deciderai di registrarti adesso, potrai ottenere un bonus di benvenuto di 25 euro inserendo il codice promo “SUPER” durante la registrazione.

Ma cosa offre Hype Premium?

Hype Premium è sicuramente una soluzione interessante per chi vuole avere accesso a una serie di vantaggi e funzionalità esclusivi, soprattutto per chi ama viaggiare. Con la Mastercard World Elite associata al conto Hype Premium, infatti, è possibile accedere a una serie di coperture assicurative che garantiscono la massima tranquillità durante i viaggi. Inoltre, le ricariche illimitate e i prelievi gratuiti, insieme ai bonifici istantanei gratis e alle zero commissioni nei pagamenti di bollette e bollettini, rendono Hype Premium un’opzione molto conveniente e vantaggiosa per gestire le proprie finanze in modo facile e sicuro.

Hype offre molte altre funzionalità che includono la possibilità di scambiare denaro, acquistare un’assicurazione auto, acquistare e vendere azioni frazionate, ETF e metalli con BitPanda, credit boost fino a 2000 euro, richiedere prestiti personali, ottenere cashback e accedere a una sezione di risparmi.

Per mettere subito alla prova Hype, basta registrarsi online in pochi minuti, attivare il proprio conto in pochi giorni e iniziare a utilizzare la carta virtuale già disponibile nell’app. In fase di registrazione, ricorda di inserire il codice promo “SUPER” per ottenere immediatamente un bonus di ben 25 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.