Apri SelfyConto, invita i tuoi amici e ricevi premi Samsung

La digitalizzazione ha rivoluzionato molti aspetti della nostra vita quotidiana, e il settore bancario non fa eccezione. In un mondo sempre più connesso e dinamico, è fondamentale scegliere un conto corrente che sia all’avanguardia. SelfyConto di Banca Mediolanum è la risposta a tutto ciò: tecnologia innovativa e facilità d’uso si combinano per dare vita a uno sei leader nel settore dell’home banking, specialmente per i giovani alla ricerca di un servizio moderno e veloce.

Ora aprire SelfyConto conviene di più: grazie alla campagna attiva, i titolari che invitano nuovi utenti a iscriversi potranno richiedere premi tech marchiati Samsung: tablet, smartphone di ultima generazione (tra cui il recentissimo Galaxy S23 Ultra) e laptop.

Come partecipare all’iniziativa e ricevere i premi

Se sei titolare di SelfyConto e presenti i tuoi amici, puoi richiedere voucher digitali fino a 20 euro per ogni nuovo amico che aprirà – a sua volta – SelfyConto oppure Conto Mediolanum. Partecipare al programma è semplicissimo: dovrai, innanzitutto, aprire SelfyConto, dopodiché basterà accedere all’app Mediolanum e selezionare la voce “Presenta un amico” all’interno del menu, condividendo con i tuoi amici il codice cliente tramite l’apposita funzione in app.

Potrai ottenere quattro cerchi Mediolanum ForYou Rewarding con i quali richiedere voucher di brand fino a 20 euro. Inoltre, se gli amici invitati accreditano lo stipendio o utilizzano la carta di debito Mediolanum Card per un valore minimo di 1.500 euro (prelievi esclusi) entro tre mesi dall’apertura, potrai ottenere fino a sei cerchi d’oro per richiedere premi Samsung Galaxy.

I premi che puoi richiedere sono:

Galaxy Tab A8 WiFi 64G presentando due amici

presentando due amici Galaxy A34 5G 256GB presentando quattro amici

presentando quattro amici Galaxy Book3 15” i7 16GB presentando sei amici

presentando sei amici Galaxy S23 Ultra 256GB presentando sei amici

Perché scegliere SelfyConto?

Aprire SelfyConto include numerosi vantaggi. Ecco i principali:

Canone di tenuta conto gratis il primo anno e, se sei under 30, resta azzerato fino ai trent’anni

e, se sei under 30, resta azzerato fino ai trent’anni Carta di debito gratuita , comoda e sicura ma soprattutto sostenibile perché realizzata in PVC 100% riciclato

, comoda e sicura ma soprattutto sostenibile perché realizzata in PVC 100% riciclato Prelievi gratuiti in area Euro, senza limiti di operazioni

in area Euro, senza limiti di operazioni Principali operazioni bancarie gratuite: bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche a costo zero

Aprire SelfyConto è semplicissimo e puoi farlo direttamente online. Collegati a questa pagina e fai clic sul bottone rosso: ricorda di preparare un documento d’identità e codice fiscale e tenere a portata di mano smartphone e indirizzo e-mail valido. Puoi usare, se più comodo, anche il tuo Spid per un’apertura veloce del conto.

