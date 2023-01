Apri SelfyConto: Conto Corrente conveniente e 4% d'interesse sui risparmi

Scopri il nuovo SelfyConto e tutti i vantaggi che oggi ha incluso. Si tratta di un’occasione irripetibile che devi assolutamente afferrare al volo. Infatti, aprendo un nuovo Conto Corrente otterrai il 4% di interesse annuo lordo sui tuoi risparmi.

Incredibile vero? Non è una favola o un sogno. Grazie a questa soluzione di Banca Mediolanum puoi davvero far fruttare i tuoi risparmi, proteggendoli dalla svalutazione e dall’inflazione dilagante. Come puoi ottenere questi vantaggi incredibili?

Semplice, apri SelfyConto e accredita il tuo stipendio. Poi scegli le somme che vuoi vincolare a 6 mesi, possono essere anche solo 100 euro. In questo modo avrai il 4% annuo lordo assicurato senza dover far nulla e, soprattutto, senza alcun rischio per il tuo capitale.

SelfyConto: il Conto Corrente smart è ancora più interessante

Grazie a questa promozione il Conto Corrente SelfyConto è ancora più interessante. Tra l’altro il canone di tenuta di conto è zero euro fino a 30 anni. Per tutti gli altri il primo anno è gratis. Entra online e fai tutto in autonomia. Non dovrai perdere tempo presso sportelli o uffici.

Il tuo nuovo SelfyConto lo apri seduto comodamente sul divano. Una volta attivato ricevi anche la Carta di Debito completamente gratuita che ti permette di prelevare contanti presso gli ATM in area Euro a costo zero. Quindi senza alcuna commissione.

Avrai tutto quanto in un’unica app. Tutti si sono innamorati della sua usabilità e comodità. Potrai effettuare le principali operazioni bancarie e pagare ovunque con il tuo smartphone o smartwatch. Inoltre, se vuoi iniziare a investire, hai accesso a una piattaforma di trading online in 24 mercati mondiali.

Approfitta subito di questa fantastica iniziativa. Apri SelfyConto. Ottieni un Conto Corrente conveniente ed economico per gestire al meglio le tue spese e mettere al sicuro i tuoi risparmi. Se vincolati per 6 mesi hai anche il 4% di interesse annuo lordo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.