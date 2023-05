Apri Revolut e ottieni 3 mesi di Premium: scopri tutti i vantaggi

Se vuoi gestire il tuo denaro in modo semplice, sicuro e conveniente non dovresti perdere l’occasione di sottoscrivere un conto Revolut e approfittare dei tre mesi di Revolut Premium gratis solo per te.

Revolut è la soluzione ideale per chi viaggia, fa acquisti online o invia denaro all’estero. Ti basta compilare i dati sul sito ufficiale per iniziare subito e accedere a tutti i vantaggi previsti.

Revolut: il conto semplice e sicuro per tutte le tue spese

Revolut ti permette, in modo facile e veloce, di:

Aprire un conto corrente gratuito con IBAN europeo in pochi minuti

europeo in pochi minuti Effettuare pagamenti contactless con la tua carta Revolut o con il tuo smartphone

con la tua carta Revolut o con il tuo smartphone Cambiare valuta al tasso di cambio reale senza commissioni nascoste

senza commissioni nascoste Prelevare gratuitamente fino a 200 euro al mese da qualsiasi bancomat nel mondo

da qualsiasi bancomat nel mondo Inviare e ricevere denaro istantaneamente in 30 valute diverse

Gestire le tue spese e i tuoi risparmi con l’app Revolut

Accedere a servizi esclusivi come assicurazione viaggio, cashback e sconti

Ma non è tutto. Se sottoscrivi un conto Revolut ora, potrai usufruire di tre mesi di Revolut Premium senza costi aggiuntivi. Revolut Premium ti offre:

Prelevamenti gratuiti illimitati da qualsiasi bancomat nel mondo

da qualsiasi bancomat nel mondo Cambio valuta illimitato al tasso di cambio reale s enza commissioni nascoste

enza commissioni nascoste Accesso a 5 criptovalute per investire e scambiare

Carta Revolut Premium personalizzata e spedizione gratuita

personalizzata e spedizione gratuita Assistenza clienti prioritaria 24/7

Non lasciarti sfuggire allora questa offerta imperdibile: sottoscrivi un conto Revolut oggi stesso e scopri tutti i vantaggi di Revolut Premium. Ti consigliamo di affrettarti perché la promozione è limitata.

