Apri un Conto Sella Start: subito per te 2 mesi di DAZN GRATIS

Con il Conto Sella Start hai una soluzione pratica, intuitiva e smart per gestire le tue finanze. Spese e guadagni sono al sicuro grazie a questo conto corrente online che offre tantissime funzionalità unite all’esperienza di una banca solida. Approfitta subito della promozione! Per te, se accrediti il tuo stipendio entro e non oltre il 31 ottobre 2023, subito 2 mesi di abbonamento DAZN STANDARD gratis, offerti da Banca Sella.

Con questo sistema hai un conto corrente con carta di debito e tutti i servizi necessari per gestire in app i tuoi risparmi, anche di altre banche. Tra l’altro il canone è gratis per tutti gli under 30 che fanno richiesta di apertura entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Per tutti gli altri è a 0 euro al mese per i primi 3 mesi. Semplice, intuitivo e flessibile, questo conto offre tantissimi vantaggi che lo rendono unico nel suo genere.

Conto Sella: tante funzionalità in un’unica soluzione smart

Ormai la gestione delle finanze è passata online. Comodità, flessibilità e accesso a tutto sono le priorità di ogni utente. Apri Conto Sella Start e ottieni 2 mesi di DAZN gratis! Grazie a questa promozione non solo ti godi lo sport, inclusa la Serie A TIM, senza spendere un centesimo, ma hai anche tantissime soluzioni per gestire e tenere al sicuro i tuoi risparmi:

prelievi da ATM Sella illimitati e gratuiti;

da ATM Sella illimitati e gratuiti; bonifici in Italia e Paesi SEE illimitati e gratuiti;

in Italia e Paesi SEE illimitati e gratuiti; carta di debito gratuita;

gratuita; salvadanaio digitale per i tuoi risparmi;

digitale per i tuoi risparmi; statistiche per monitorare le spese;

per monitorare le spese; aggregatore conti di altre banche.

Tutto questo a 0 euro al mese per i primi 3 mesi, poi a soli 1,50 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.