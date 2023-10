Apri conto Hype e ricevi 50 euro di rimborso: ecco come

Sei alla ricerca di un conto bancario moderno, flessibile e vantaggioso? Allora non puoi perdere l’opportunità di aprire un conto Hype Premium o Next e ricevere un fantastico rimborso di 50 euro. È semplice, conveniente e vantaggioso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Hype Premium: Tutto Quello che Desideri in un Conto

Il conto Hype Premium è la soluzione all inclusive che ti offre accesso senza limiti a una serie di servizi bancari vantaggiosi. Ecco cosa puoi ottenere:

Pagamenti e Prelievi Gratuiti in Tutto il Mondo: Con Hype Premium, puoi effettuare pagamenti e prelievi in tutto il mondo senza dover pagare commissioni aggiuntive. Questa è una comodità impagabile per chi viaggia spesso o ha bisogno di flessibilità finanziaria globale.

Con Hype Premium, puoi effettuare pagamenti e prelievi in tutto il mondo senza dover pagare commissioni aggiuntive. Questa è una comodità impagabile per chi viaggia spesso o ha bisogno di flessibilità finanziaria globale. Carta di Debito World Elite Mastercard: La carta di debito inclusa nel conto Hype Premium è una World Elite Mastercard, che ti offre un livello elevato di prestigio e accesso a una vasta gamma di vantaggi esclusivi.

La carta di debito inclusa nel conto Hype Premium è una World Elite Mastercard, che ti offre un livello elevato di prestigio e accesso a una vasta gamma di vantaggi esclusivi. Assistenza Prioritaria via WhatsApp: Hai bisogno di assistenza? Con Hype Premium, puoi contattare il servizio clienti tramite WhatsApp per ottenere risposte rapide e soluzioni ai tuoi problemi.

Hai bisogno di assistenza? Con Hype Premium, puoi contattare il servizio clienti tramite WhatsApp per ottenere risposte rapide e soluzioni ai tuoi problemi. Pacchetto Assicurativo Completo: Il conto Hype Premium include un pacchetto assicurativo che copre viaggi, acquisti e furti ATM. Questo significa che sei protetto in ogni momento e in ogni situazione.

Ora che hai scoperto i vantaggi del conto Hype Premium, è tempo di capire come ricevere il rimborso di 50 euro. Ecco i passaggi da seguire:

Apri il Conto Hype: Inizia aprendo un conto Hype Premium o Next sul sito ufficiale di Hype. Inserisci il Codice Promo: Durante la fase di registrazione, ti verrà richiesto di inserire un codice promo. Assicurati di utilizzare il codice HYPE50 per accedere all’offerta speciale. Accredita il Tuo Stipendio o Pensione: Per ottenere il rimborso, è necessario accreditare il tuo stipendio o pensione sul conto Hype Premium o Next. Effettua un Acquisto di almeno 50 Euro: Usa la carta di debito Hype per effettuare un acquisto di almeno 50 euro. Questo è un passaggio importante per essere idoneo al rimborso. Ricevi il Rimborso: Una volta completati i passaggi precedenti, riceverai il tuo rimborso di 50 euro direttamente sul tuo conto Hype. È semplice e veloce.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di ottenere un rimborso di 50 euro aprendo un conto Hype Premium o Next. È il momento ideale per sfruttare al massimo i servizi bancari moderni e convenienti offerti da Hype.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi