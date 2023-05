Apri Conto Hype a canone zero: ricevi subito la MasterCard virtuale

Hype è una fintech 100% italiana che, negli ultimi anni, ha conquistato una dignitosa fetta di pubblico grazie soprattutto ai suoi conti convenienti, sicuri e ricchi di vantaggi. Uno dei suoi piani più diffusi è Conto Hype a canone zero, la soluzione perfetta per coloro che desiderano gestire le proprie spese di tutti i giorni, pur avendo accesso a numerosi vantaggi come investimenti, conti deposito, cashback e tanto altro.

Tutti i titolari di Conto Hype ricevono una carta virtuale MasterCard disponibile in app fin da subito: è un’opzione certamente vantaggiosa, ma per chi preferisce quella fisica è sempre possibile richiederla dietro un pagamento una tantum. Occasionalmente, inoltre, Hype attiva delle promozioni speciali. In questo momento è disponibile un bonus d’ingresso dedicato a tutti i nuovi utenti che, inserendo in fase di registrazione il codice promo “HYPER”, riceveranno un bonus di 5 euro da spendere come meglio credono.

Carta virtuale e fisica: qual è la differenza?

La carta Hype virtuale è disponibile esclusivamente all’interno dell’app fin da subito, appena la registrazione si conclude. È possibile visualizzarla direttamente dall’applicazione, all’interno dell’apposita sezione. Non potrai fisicamente toccarla, ma dispone comunque di tutti i vantaggi di una fisica:

Inviare e ricevere bonifici grazie all’IBAN

Pagare in tutti i negozi collegandola ad Apple Pay o Google Pay

Acquistare online

Inviare e ricevere denaro in tempo reale con altri Hyper

Acquistare nella sezione cashback dell’app

Utilizzare tutte le altre funzioni di Hype, come la sezione risparmi, pagare bollettini, ricaricare il cellulare, effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione con pagoPA e molto altro

La carta fisica è invece disponibile per i clienti Conto Hype soltanto su richiesta (mentre con Next e Premium è già inclusa gratuitamente). Il costo della carta è di 9,90 euro una tantum, che sarà scalato automaticamente dal saldo. La carta fisica dispone, ovviamente, di alcuni vantaggi esclusivi tra cui il prelievo di contanti dagli Atm di tutto il mondo senza commissioni e la possibilità di pagare contactless nei negozi direttamente appoggiando la carta, senza cioè dover utilizzare un dispositivo smart.

Qualunque siano le tue esigenze finanziarie, Hype può aiutarti a gestirle nel migliore dei modi. Conto Hype, lo ricordiamo, è completamente gratuito: non c’è alcun canone mensile né annuale, anche se ciò significa dover accettare alcuni limiti annui che però non compromettono la sua convenienza, specialmente se sei alla ricerca di un conto senza impegno che ti aiuti a gestire le spese quotidiane. Non dimenticare la promozione: inserisci in fase di registrazione del tuo nuovo conto Hype il codice promo “HYPER” per ricevere 5 euro di bonus.

