Apri un conto Crédit Agricole: 3,5% annuo e 200€ in Buoni Amazon

Il conto corrente di Crédit Agricole è un’ottima soluzione per la gestione delle tue finanze. Grazie alla nuova promozione in corso ottieni il 3,50% di interesse annuo lordo per 12 mesi, un regalo di benvenuto in Buoni Amazon del valore di 50 euro e una carta a canone zero. Apri subito il tuo conto online! Credimi, i vantaggi non sono finiti qui. Vieni a scoprirli immediatamente.

Per prima cosa, il Conto Corrente Online è a canone zero. In più, se scegli la Carta di Debito Visa, ottieni anche 50 euro in Buoni Regalo Amazon da utilizzare sullo store più famoso al mondo per acquistare tutto quello che vuoi. Inoltre, questa banca premia i tuoi acquisti. Infatti, utilizzando la carta online o in negozio puoi ricevere fino a 200 euro in Buoni Regalo Amazon:

1 Buono Regalo Amazon.it da 25€ se spendi almeno 250€ entro 60 giorni dall’apertura;

se spendi almeno 250€ entro 60 giorni dall’apertura; 1 Buono Regalo Amazon.it da 50€ se spendi almeno 500€ entro 60 giorni dall’apertura;

se spendi almeno 500€ entro 60 giorni dall’apertura; 1 Buono Regalo Amazon.it da 100€ se spendi almeno 1.000€ entro 60 giorni dall’apertura;

se spendi almeno 1.000€ entro 60 giorni dall’apertura; 1 Buono Regalo Amazon.it da 150€ se spendi almeno 1500€ entro 60 giorni dall’apertura;

se spendi almeno 1500€ entro 60 giorni dall’apertura; 1 Buono Regalo Amazon.it da 200€ se spendi almeno 2000€ entro 60 giorni dall’apertura.

Crédit Agricole: 3,50% annuo lordo per te

Apri un conto Crédit Agricole, ti sta aspettando un vantaggio formidabile. Infatti, non solo ottieni una soluzione a canone zero, ma puoi anche dare valore ai tuoi risparmi. Se ti affidi a questa banca puoi sottoscrivere un Conto Deposito scegliendo la durata più adatta e ottenere degli interessi senza dover fare nulla:

Conto Deposito a 6 mesi: 3,0% di interesse annuo lordo;

lordo; Conto Deposito a 12 mesi: 3,50% di interesse annuo lordo.

Se apri il tuo conto online hai canone zero e prelievi gratuiti illimitati presso tutti gli ATM del gruppo oltre a bonifici online gratuiti. Inoltre, puoi gestire in totale autonomia il tuo conto direttamente da app. Nondimeno, hai sempre un consulente dedicato, in Filiale e a distanza. Approfitta subito di questa incredibile occasione.

