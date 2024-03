Apri un conto Credem Link puoi ottenere fino a 100€ in Buoni Amazon

Credem Link offre una soluzione moderna e flessibile per la gestione delle finanze personali. Questo conto corrente online è a canone zero e include una carta di debito, servizio di Internet Banking ed App Mobile, oltre ad un team di consulenti sempre disponibili, sia in filiale che da remoto.

Un incentivo interessante è l’opportunità di ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it: aprendo il conto Credem Link entro il 5 aprile 2024 e utilizzando il codice promozionale CREDEM100, i nuovi clienti possono ricevere questo bonus facendo acquisti con la loro carta di debito.

Carta di debito inclusa

L’offerta di Credem Link include una carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard con canone zero il primo anno e successivamente 1,5€ al mese. Questa carta permette di effettuare prelievi, acquisti online e pagamenti in Italia e all’estero, anche tramite smartphone. In alternativa, è disponibile la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero per sempre, perfetta per effettuare pagamenti o prelievi in Italia.

Servizi digitali per una gestione agile

L’App Credem Mobile e l’Internet Banking a canone zero offrono la possibilità di gestire il conto in modo flessibile e sicuro, con operazioni che spaziano dai bonifici ai pagamenti F24, fino alla prenotazione di appuntamenti con il proprio consulente.

Conto deposito

Credem Link non si limita ai servizi bancari tradizionali. Offre anche la possibilità di attivare il Conto Deposito Più, una soluzione vantaggiosa per chi vuole ottenere un rendimento sulla propria liquidità con un tasso del 4% lordo annuo.

Procedura di apertura online

La procedura di apertura del conto Credem Link è semplice e veloce. È sufficiente avere un documento d’identità o l’identità digitale SPID, una connessione internet e un dispositivo dotato di videocamera. Il tutto può essere completato online, con la possibilità di scegliere un consulente personale per una gestione più su misura delle proprie esigenze finanziarie.