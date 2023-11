Apri Conto Corrente Arancio di ING e ricevi un buono Amazon da 100€

Se sei alla ricerca di un’offerta eccezionale per il tuo conto corrente, ING ha la soluzione perfetta per te. Apri un Conto Corrente Arancio e richiedi la carta di debito Mastercard entro il 13 novembre 2023, potrai ottenere così Buono Regalo Amazon da 100 euro.

Conto Corrente Arancio: 100% digitale

Il Conto Corrente Arancio di ING è al passo con i tempi, completamente digitale e ti permette di gestire le tue finanze in modo semplice ed efficace. Puoi aprire il tuo conto online, anche utilizzando lo SPID e monitorare le tue spese attraverso un’app intuitiva.

Una delle principali preoccupazioni quando si tratta di finanze è la sicurezza. ING ti dà la tranquillità che meriti: con la Carta di Debito Mastercard ING, potrai autorizzare tutte le operazioni con un semplice clic e ricevere notifiche in tempo reale su ogni pagamento effettuato.

Grazie alla promozione ING, non solo avrai accesso a un conto corrente senza costi eccessivi, ma potrai anche ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro. L’unico requisito è aprire un Conto Corrente Arancio e richiedere, insieme, una carta di debito Mastercard entro il 13 novembre 2023 e spendere almeno 500 euro con la carta entro il 31 gennaio 2024.

Se sei già cliente ING con un Conto Corrente Arancio, nessun problema: puoi richiedere la carta di debito Mastercard direttamente dalla tua Area Riservata in pochi clic.

Conto Corrente Arancio ha canone mensile azzerato e commissioni gratuite per le operazioni effettuate online (2,50 euro tramite servizio clienti) e una commissione di 0,95 euro per i prelievi di contante. Tuttavia, ING offre anche la possibilità di attivare il Modulo Zero Vincoli gratuitamente per il primo anno e, successivamente, il canone resterà gratuito per chi riceve uno stipendio o una pensione mensili di almeno 1.000 euro. Modulo Zero Vincoli include, a costo zero: prelievi di contante, bonifici SEPA fino a 50 mila euro, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche tramite servizio clienti e assegni (un modulo all’anno).

La Carta di Debito Mastercard di ING ti offre la comodità di prelevare contante in Italia e in Europa, nonché di effettuare acquisti in modo sicuro, anche utilizzando la tecnologia contactless. Il canone è azzerabile, il PIN è personalizzabile e riceverai notifiche in tempo reale su tutte le tue transazioni.

Ricorda: la promozione scade il 13 novembre 2023 Apri un Conto Corrente Arancio con ING e richiedi la tua carta di debito Mastercard per ottenere un buono Amazon dal valore di 100 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.