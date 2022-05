Apple Weekend: iPhone SE a un prezzo galattico con MediaWorld

La grande iniziativa di successo di MediaWorld, Apple Weekend, è quasi giunta al termine. Ultimo giorno quindi per accedere ai super sconti galattici di questa promo davvero spaziale dedicata al risparmio per l’acquisto dei prodotti di Casa Cupertino.

Una delle offerte più apprezzate è stata quella dell’intramontabile Apple iPhone SE 64GB a soli 479 euro, invece di 529 euro. L’indimenticabile tasto home è lì, pronto ad aspettarti in tutta la sua comodità. Un pezzo che, se pur modernizzato, ha fatto la storia degli iPhone.

Un prezzo sorprendente questo che però racchiude tutta la tecnologia della “Mela Morsicata”. MediaWorld ti sta facendo un regalo, ma questa è l’ultima chiamata per avere così tanto a veramente poco. Scopriamo tutti i dettagli che il nuovo iPhone SE ha da offrirti.

Apple Weekend: MediaWorld ti impacchetta un fantastico iPhone SE

Sconto sbalorditivo quello dell’incredibile iPhone SE a soli 479 euro, invece di 529 euro. Lo trovi da MediaWorld online grazie alla fantastica promo Apple Weekend. Non perdere tempo perché oggi, domenica 22 maggio 2022, è l’ultimo giorno.

In pratica è come se tu avessi tra le mani un iPhone 13 sotto altra veste. Infatti, questo speciale modello è dotato del potente chipset A15 Bionic che rende la velocità una caratteristica di famiglia. Con poco più di 400 euro avrai tra le mani un bolide eccezionale.

Grazie a questo potente processore potrai fare qualsiasi cosa più velocemente e quindi con estrema facilità. Pensato per migliorarti la vita senza farti spendere una fortuna, questo Apple iPhone SE è un vero e proprio gioiellino.

Inoltre, la nuova batteria garantisce un utilizzo lungo tutta la giornata. Meglio non sfidarla, perché la ricarica veloce riporta la carica da zero al 50% in appena 30 minuti. Inoltre, garantisce una riproduzione video fino a 2 ore in più rispetto al modello precedente.

Cogli al volo la promo Apple Weekend di MediaWorld. Aggiudicati il fantastico iPhone SE 64GB a soli 479 euro, invece di 529 euro. È un vero e proprio affare senza tempo, ma sbrigati perché oggi termina l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.