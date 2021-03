Apple brevetta un design unico per l’Apple Watch che verrà: dotato di display avvolgente, il dispositivo sembra veramente originale.

Apple Watch: il brevetto

Apple ha appena brevettato un nuovo design per un futuro Apple Watch , che presenta un esclusivo display avvolgente e flessibile: questo tipo di struttura, indica che il dispositivo indossabile potrebbe arrivare anche con un cinturino personalizzabile digitalmente.

Secondo l’indiscrezione, il gigante con sede a Cupertino avrebbe depositato, presso l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, un nuovo brevetto intitolato “Display Module and System Applications “. Nel documento, l’azienda delinea il design per uno schermo flessibile che si estenderebbe per l’intera lunghezza del cinturino dello smartwatch; il display dovrebbe essere abbastanza flessibile da adattarsi alla forma del braccio dell’utente, come il cinturino di un normale orologio.

La Mela ha anche illustrato il design, che includerebbe un pannello con una pluralità di interconnessioni, il quale si estende “attraverso il substrato del display, dalla superficie anteriore alla superficie posteriore, ed una serie di LED nell’area dello schermo collegati elettricamente con la pluralità delle interconnessioni“. Inoltre, il brevetto racconta che la batteria, il processore, il sensore di luce ambientale e altre componenti chiave del dispositivo indossabile saranno inseriti in un involucro posto sul retro dell’ampio pannello del display.

Il brevetto sottolinea anche che il display OLED del futuro Apple Watch potrebbe essere sensibile all’umidità dell’aria se non protetto da una cover in vetro, oltre ad incorrere in altri problemi dovuti all’uso di “interconnessioni”.

D’altra parte, questo design consentirebbe all’azienda di disegnare cornici ridotte al minimo attorno ad un pannello dalla forma più accattivante, o addirittura di eliminare completamente la cornice. Al momento, sfortunatamente, non è noto se il colosso statunitense stia effettivamente lavorando su un prodotto del genere o mettendo solo le basi.

Apple

Smartwatch