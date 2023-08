Apple Watch X tutto nuovo con cinturini magnetici e molto altro ancora

Stando a quanto emerge in rete in queste ore, sembra che Apple Watch X di decima generazione sarà un prodotto rivoluzionario; dovrebbe subire una grossa riprogettazione strutturale e potrebbe avere anche un inedito sistema di cinturini. A dirlo, il noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg.

Apple Watch X: tutto quello che sappiamo

Nell’ultima edizione della newsletter “Power On”, il giornalista Gurman ha sottolineato che, nel 2024, potremmo assistere ad una grandiosa riprogettazione dell’Apple Watch. Dopo dieci anni finalmente, avremo un modello inedito con tantissimi cambiamenti, proprio per celebrare i “dieci anni” dello smatrwatch più iconico di sempre. Ricordate infatti, che il primo modello è stato presentato nel 2014 ma è arrivato in commercio non prima di giugno 2015. Non sappiamo quindi se questo fantomatico Watch X arriverà nel 2024 o nel 2025. Dovrebbe esserci una scocca più sottile e potremmo aver, per la prima volta, un inedito sistema per il collegamento dei cinturini al dispositivo. Se pensate, finora questo aspetto è sempre rimasto invariato sin dal Day One. Di fatto, moltissimi clienti hanno collezionato una pletora di accessori che, però, con il nuovo meccanismo rischiano di diventare inutili. Il motivo del cambio di rotta dovrebbe essere ricercato anche nell’inserimento di batterie più grandi all’interno del Watch e di altri componenti interni.

Lo schermo poi potrebbe presentare la tecnologia microLED, novità assoluta nel panorama mobile wearable visto che tale feature consente di avere una brillantezza e una risoluzione superiore al normale. Infine, Watch X potrebbe consentire il monitoraggio della pressione sanguigna. Al contrario, Watch Series 9 sarà identico al modello Watch Series 8 che, ad oggi, costa 439,99€ su Amazon al posto di 549,00€. Per evitare di spendere soldi per un upgrade minore, vi invitiamo a risparmiare prendendo il device del 2022. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo di vendita del prodotto.

