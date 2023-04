Apple Watch: watchOS 10 sarà RIVOLUZIONARIO e avrà una nuova UI

Il nuovo sistema operativo watchOS 10 per Apple Watch dovrebbe essere rivoluzionario; secondo quanto afferma Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, ci saranno grossi cambiamenti all’interfaccia utente ma al momento non ha potuto dare più informazioni a riguardo.

Apple Watch: cosa ci aspettiamo da watchOS 10?

Nella sua ultima newsletter, il giornalista Gurman ha riferito che, nonostante i cambiamenti al software di Apple Watch, le modifiche hardware rimarranno poche e minute. Forse, non varrà la pena passare dal Watch Series 8 (e quindi dal 7) all’Apple Watch Series 9.

Sappiamo tutti che watchOS 10 verrà annunciato alla WWDC che è stata pianificata per il prossimo 5 giugno. In realtà ci saranno diversi giorni di conferenza. All’interno dello show verranno annunciati anche i nuovi firmware per iPad, iPhone, Mac, Apple TV e non solo. Nelle notizie correlate, sono stati avvistati nuovi laptop nella beta di macOS 13.4; questo significa che arriveranno nuovi device nel corso dello show? Ci aspettiamo gli Air di terza generazione con Silicon Me e il famigerato Mac Pro con M2 Ultra/Extreme.

Unitamente a ciò, vi consigliamo Apple Watch SE (2022) con cassa da 44 mm in super sconto su Amazon a soli 309,00€, spese di spedizione incluse. Questo è uno dei migliori wearable della mela che vi siano in circolazione, super economico ma con tanti sensori all’interno. Monitora il battito cardiaco, segnala le eventuali fibrillazioni atriali, vi manda gli avvisi per ricordarvi quando prendere le medicine, controlla la qualità del sonno e registra i vostri progressi sportivi. Non di meno, è un notificatore smart di ultima generazione; con questo orologio potete anche parlare al telefono grazie alla cassa e all microfono integrati.

Le spese di spedizione sono gratuite e la consegna sarà celere; in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.