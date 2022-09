Apple Watch Ultra: un MOSTRO di autonomia

Secondo quanto si apprende, sembra Apple Watch Ultra riuscirà a garantire un’autonomia di 60 ore con una singola carica grazie ad un futuro update del software in arrivo entro la fine dell’anno.

Con una cassa inedita, un design mai visto e con nuovi chip, il nuovo smartwatch della mela è in grado di godere di un’autonomia più elevata del normale. Ecco che quindi può durare oltre 36 ore con una singola carica, ad oggi. Con un aggiornamento del firmware futuro però, le cose cambieranno e il merito andrà anche alla nuova modalità di risparmio energetico e alla batteria adattiva di nuova concezione.

Secondo l’azienda, 36 ore di uso sono un “uso normale” per il device da polso: in poche parole, la batteria promette prestazioni favolose già così com’è, ma attenzione: le cose potrebbero migliorare ulteriormente con un nuovo aggiornamento. Certo, a seconda dell’uso si potrebbe avere più o meno autonomia: ovvio che, se vi allenate per più di 60 minuti la percentuale scenderà drasticamente, così come se userete l’LTE a lungo.

Inoltre, con watchOS 9 prossimo al rilascio, la compagnia prevede di introdurre una nuova modalità di risparmio energetico che estenderà ulteriormente l’autonomia stessa del gadget, disattivando l’AOD, l’avvio automatico degli allenamenti, le notifiche sul cuore, etc.

Quando verrà rilasciato watchOS 9? Il prossimo 12 settembre insieme ad iOS 16. Ricordiamo che il Watch Ultra è disponibile per i preordini ma arriverà non prima del 23 settembre. Costa 1009,00€ da noi in Italia.

La modalità di risparmio energetico verrà avviata con ‌watchOS 9‌ il 12 settembre, mentre l’ottimizzazione della batteria non ha ancora una data di lancio specifica. L’Apple Watch Ultra è disponibile per il preordine oggi e verrà rilasciato il 23 settembre.

