Apple Watch Ultra: TOP in tutto, ma il prezzo CROLLA su Amazon

Se state cercando uno smartwatch incredibile, potente, originale, dal design frizzante e non scontato, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando di Apple Watch Ultra (con modem GPS+Cellular), un dispositivo dell’azienda di Cupertino che ha rivoluzionato il settore dei dispositivi indossabili da polso.

Con questo prodotto infatti, la compagnia ha voluto lanciare il guanto di sfida a brand come SUUNTO, Garmin e non solo, realizzando uno sportwatch preciso, affidabile, con un’ottima autonomia e con specifiche all’avanguardia. Quando è stato presentato aveva un prezzo di listino alquanto generoso; 1009,00€, ma oggi, grazie di sconti di Amazon, si può portare a casa con un risparmio esagerato. Costa 102 € in meno sul costo di listino, mica poco. Lo pagate 907,00 € e la consegna e immediata. In pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi sborsiate un singolo euro in più.

Apple Watch Ultra: il migliore per chi cerca il top

Questo Apple Watch Ultra riuscirete a fare veramente tutto. Parliamo infatti di un device che vi segnala le chiamate, i messaggi, le notifiche dei social network e molto altro ancora. Monitora i vostri progressi sportivi, tenendo traccia anche dei vostri allenamenti. Lui è il compagno perfetto per allenarsi ad alti livelli, e pensate che è anche un ottimo assistente sanitario visto che controlla il battito cardiaco, il livello di ossigeno presente nel sangue, la qualità del vostro sonno e molto altro ancora.

È pensato poi per chi fa sport estremi, visto che ha una cassa in titanio aerospaziale da 49 mm, super resistente e affidabile.lo schermo è un meraviglioso pannello da 2” OLED con AOD e luminosità di picco di 2000 nit.

Insomma, Apple Watch ultra è ultra in tutto, anche nel prezzo, ma con un risparmio così elevato (-10%), non potete lasciarvelo sfuggire. A soli 907,00€ è imperdibile. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili sul sito.

