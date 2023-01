Apple Watch Ultra: se lo comprate oggi, risparmierete 60€ su Amazon

Apple Watch Ultra è lo smartwatch della mela più completo di sempre; parliamo di un wearable da polso unico, potente, leggero ma incredibile dal punto di vista tecnico. È il miglior gadget da polso che l’azienda di Cupertino abbia mai creato; è stato presentato a settembre dello scorso anno al prezzo di listino di 1009,00€ ma oggi, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa con 60€ di sconto. Solo 949,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo, consegna celere in pochissimi giorni, due anni di garanzia con Amazon (e supporto tecnico attivo via chat e via telefono), un anno con Apple (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+) e volendo, potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del portale.

Apple Watch Ultra: con lui potrete farci di tutto

Apple Watch Ultra è uno smartwatch premium, robusto, resistente, realizzato con una cassa in titanio aerospaziale e display da 2 pollici OLED super risoluto con una luminosità di 2000 nit. È un notificatore eccellente e vi segnala le notifiche provenienti dai social, le chiamate in entrata e non solo. Inoltre, gode del modulo GPS+Cellular e quindi lo potrete usare anche senza l’ausilio dell’iPhone compatibile.

Ci sono funzioni specialistiche pensate per chi fa sport estremi; supporta tantissimi sport, ma è anche un companion perfetto per chi vuole monitorare i propri progressi sportivi.

La batteria dura 36 ore con una singola carica, ma il risparmio energetico super estremo di Apple può farvi durare l’orologio per giorni e giorni. Come non citare poi il GPS a doppia frequenza che individua la posizione esatta calcolando la distanza, il percorso, il ritmo del passo e non solo con una precisione inaudita. Infine, è resistente all’acqua fino a 100 metri e resiste anche alle temperature più elevate o più basse. A 949,00€ è lo smartwatch di Apple perfetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.