Apple Watch Ultra: se cerchi il TOP, lui è "quello giusto" (-6%)

Se avete un iPhone di punta e volete abbinarci un orologio di ultima generazione, smart, potente, risoluto, con ottime caratteristiche e con una qualità indescrivibile (oltre ad una resistenza di grado militare), abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo – quanto meraviglioso – Apple Watch Ultra, un wearable uscito pochi mesi fa in commercio ma che si presta, sin da subito, ad essere uno dei prodotti più richiesti nell’intero settore tech. Oggi poi lo pagate solo 949,00€ e le spese di spedizione sono anche in omaggio. Questo implica avere anche diritto alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato, ma anche una serie di vantaggi non da poco.

Come non citare la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o tramite il sito stesso, ma ancora. Volendo, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non dimenticate che avrete diritto anche alla garanzia di un anno con Apple e di due anni con il negozio di e-commerce; in poche parole, l’assistenza clienti sarà puntale e precisa, pronta ad aiutarvi ogni giorno, dalle sei a mezzanotte, per due anni, via chat o via telefono. Mica poco.

Apple Watch Ultra: Best Buy assoluto a 949€

Lo smartwatch è davvero incredibile: oltre ad essere un notificatore eccellente (ha anche il modulo GPS per collegarci una eSIM con piano dati con Vodafone o TIM), è un assistente sanitario eccellente, un companion per lo sport (anche quelli più estremi), ma non solo.

È realizzato con materiali di pregio (titanio aerospaziale per la cassa da 49 mm), lo schermo da circa 2 pollici è OLED da 2000 nit, i cinturini sono tutti molto belli e comodi ed è compatibile con quelli “vecchi” da 42 o 45 mm.

Insomma, a 949,00€ sarà anche caro, ma è il miglior smartwatch di Apple che si possa comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.