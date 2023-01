Apple Watch Ultra: SCONTO SUPER di 100€ alla cassa

Pochi mesi fa Apple ha presentato il meraviglioso Apple Watch Ultra, un dispositivo da polso indossabile che ha sconvolto il mercato. Si tratta di un prodotto completamente nuovo, pensato per chi cerca il meglio in ambito sportivo e vuole un dispositivo dalla lunga durata, dalla resistenza inaudita e con un design mai visto prima.

Oggi lo trovate in sconto a soli 907,00 € con spese di spedizione comprese nel prezzo. Il risparmio è altissimo; c’è lo sconto del 10% sul costo di listino ma vi è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. I vantaggi non finiscono di certo qui: si può acquistare oggi e pagare in comode rate con il servizio di Cofidis attivabile il check out. La colorazione in sconto è quella con cinturino Midnight mentre la cassa è sempre in argento con una dimensione di 49 mm. Piccola chicca: questa è realizzata in titanio aerospaziale.

Apple Watch Ultra: a questo prezzo non puoi ignorarlo

Apple Watch ultra dispone di sensori evoluti pensati appositamente per chi fa sport estremi, per chi cerca il massimo delle proprie avventure. L’orologio vi segnalerà le notifiche provenienti dei social network, le chiamate e i messaggi in entrata e molto altro ancora. Monitorerà il livello di ossigeno presente nel sangue, il battito cardiaco e vi comunicherà le eventuali fibrillazioni atriali.

Apple Watch Ultra dispone del modulo GPS ma anche del modem Cellular che consente l’utilizzo del gadget anche senza l’ausilio dell’iPhone nelle vicinanze. In poche parole potrete uscire lasciando il telefono a casa, sfruttando quindi il solo wearable per le telefonate e i messaggi.

Le sue caratteristiche non finiscono di certo qui; Apple Watch Ultra è il miglior smartwatch che si possa comprare oggi sul mercato, soprattutto se si possiede un telefono di Apple. Lo trovate in sconto a soli 907,00 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.