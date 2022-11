Apple Watch Ultra: sconto MERAVIGLIOSO per il più richiesto del mercato

Inutile prenderci in giro: l’offerta di oggi siamo sicuri che vi sconvolgerà e vi farà tentennare. Molti di voi, probabilmente, decideranno di acquistare il suddetto gadget perché a questo prezzo è davvero vantaggioso. Su Amazon infatti, in occasione del Black Friday, abbiamo scovato Apple Watch Ultra, lo smartwatch della mela più richiesto del mercato, a soli 949,00€ al posto di 1009,00€. Stiamo parlando del top del top, un wearable di fascia alta dotato di funzioni sportive eccellenti, di features sanitarie di alto profilo e non solo, il tutto ad un costo incredibile con tante piccole chicche aggiuntive.

Dobbiamo segnalare infatti che il Watch Ultra è venduto e spedito da Amazon; questo vi darà accesso ad una garanzia spaziale sia del costruttore che del portale di Jeff Bezos. Godrete di due anni di assistenza tecnica ineccepibile attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi. Avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il sistema interno o con Cofidis e in più, si può restituire l’articolo entro il 31 gennaio 2023. Ricordatevi che avrete accesso ad un mondo di offerte incredibili con Amazon Prime, compreso l’abbonamento alla piattaforma di streaming video Prime Video.

Apple Watch Ultra: perché comprarlo?

Non giriamoci intorno: sicuramente saprete tutti che questo è il miglior smartwatch del mercato. È un prodotto pensato per gli sportivi, con supporto agli allenamenti, con possibilità di monitorare e tenere traccia dei propri progressi e non solo.

È un notificatore, è grande e ben risoluto, lo schermo è da 49 mm con luminosità di 2000 nit e in più è robusto, costruito con una cassa in titanio e con cinturini morbidi pensati per un utilizzo prolungato. La batteria poi, assicura giorni di autonomia con una singola carica.

A 949,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.