Apple Watch Ultra: sconto IMMEDIATO di 110€ su Amazon

Se state cercando uno smartwatch premium per il vostro nuovo melafonino di punta (magari avete comprato un iPhone 14 Pro o un Pro Max), allora vogliamo suggerirvi il potentissimo e meraviglioso Apple Watch Ultra, un gadget che è semplicemente unico nel suo genere. Parliamo di uno sportwatch dalla cassa generosa (ben 49 mm), realizzata con un materiale super resistente (il titanio aerospaziale), è compatibile con i vecchi cinturini da 42 o 45 mm.

Ci troviamo di fronte all’ammiraglia del suo settore che sfida apertamente i dispositivi di Garmin, i vari SUUNTO, ma non solo. Questo dispositivo è pensato per gli amanti dello sport, ma attenzione: va bene a chiunque, solo che vi consigliamo di comprarlo solo e soltanto se avete intenzione di sfruttarlo al 100%; in caso contrario, vi consigliamo un modello più economico come l’SE (2022) o il Series 8. Tuttavia, se lo acquistate su Amazon avrete diritto ad uno sconto folle di ben 110€ sul valore di listino. Apple Watch Ultra lo pagherete solo 899,00€.

Apple Watch Ultra: il top del top

Acquistandolo da Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; partiamo dalla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Avrete la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il costo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio nostrano e infine, avrete accesso a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Apple Watch Ultra è uno smartwatch ricco di funzionalità: monitora il sonno, il battito cardiaco H24, il livello di ossigeno presente nel sangue, consente di fare un ECG ed è pensato per chi fa sport estremi. A 899,00€ è il miglior sportwatch che possiate acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.