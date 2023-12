Apple Watch Ultra (prima generazione): il gadget più esclusivo dell'anno

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di punta della mela, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra di prima generazione che grazie agli sconti di Amazon si porta a casa con un prezzo sensazionale: solo 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un super best buy. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo; è il modello con cassa da 49 mm in titanio, con il modem GPS e Cellular e con il cinturino Alpine Loop correlato. C’è la consegna celere e immediata ma ovviamente vi arriverà dopo il 27 considerando che è quasi Natale.

Apple Watch Ultra: tanti motivi per comprarlo

Il modello Watch Ultra è uno smartwatch pazzesco dotato di tecnologie all’avanguardia, con uno schermo OLED da quasi due pollici super risoluto con Always On Display. La cassa è in titanio aerospaziale super resistente e robusta, perfetta per chi fa sport estremi, ma non solo. Il sistema operativo (watchOS) è ricco di funzionalità smart pensate per tenere traccia della propria condizione sanitaria e dei progressi in ambito sportivo. Si può definire chiaramente questo come “uno sportwatch” di altissimo profilo in grado di sfidare proposte come quelle di Garmin o SUUNTO. Non di meno è eccellente anche sul fronte delle notifiche; questo dispositivo permette anche di fare e ricevere telefonate o messaggi senza l’ausilio di un iPhone compatibile connesso. Basta avere un piano dati con un abbonamento eSIM (in Italia disponibile solo con TIM o Vodafone).

Apple Watch Ultra di prima generazione viene venduto e spedito da Amazon a soli 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciatevelo sfuggire. C’è la consegna celere e immediata, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Fate presto perché a questa cifra è un super best buy senza paragoni, correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.