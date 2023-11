Apple Watch Ultra (prima generazione): bastano 749€ per portarselo a casa

Se siete alla ricerca del vostro nuovo Smart Watch, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra di prima generazione che, grazie agli sconti folli di Amazon, si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 749,00€, spese di spedizione incluse. Questo è un costo pressoché irrisorio per le caratteristiche di cui dispone e per il suo design unico ed esclusivo.

Apple Watch Ultra prima generazione: non lasciatevelo sfuggire

Parliamoci chiaro: non è solo un orologio intelligente ma è un dispositivo sanitario unico, capace di tenere traccia dei progressi sportivi e dei parametri vitali di ciascun utente. Non di meno è un eccellente notificatore che segnala le notifiche e le chiamate in entrata, nonché i messaggi. Si può rispondere grazie alla cassa a e al microfono integrati ma volendo, si può installare una eSIM virtuale visto che gode del modulo Cellular. Come avrete capito, non c’è nulla che non possa fare; tanti i sensori evoluti sotto la scocca volti a monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e che servono perfino a fare un ECG (elettrocardiogramma) dal proprio polso. Non lasciatevelo sfuggire a questa cifra, siate veloci, dunque.

Apple Watch Ultra di prima generazione viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 749,00€, spese di spedizione incluse. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Allo stesso modo, sappiate che si può usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e che si ha diritto ad un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo. Altresì avrete diritto a due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Cosa aspettate?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.