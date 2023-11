Apple Watch Ultra (prima generazione) a soli 799€: prezzo IMBATTIBILE, prendilo ora

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di punta di casa Apple e magari avete un iPhone di ultima concezione, vogliamo suggerirvi l’acquisto del meraviglioso Apple Watch Ultra (prima generazione) che, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa ad un prezzo fuori di testa. Sarà vostro con soli 799,00€, spese di spedizione incluse, con possibilità di dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non di meno, c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Il wearable potrà essere vostro quindi con tantissimi vantaggi esclusivi. Pensate che c’è anche il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e vi sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Con il costruttore invece, avrete accesso ad un singolo anno di garanzia, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

Apple Watch Ultra (prima generazione): il miglior wearable a 799€

Certo, la cifra non è sicuramente bassa ma questo Apple Watch Ultra di prima generazione è incredibile; vanta un’autonomia complessiva di oltre 2 giorni e mezzo con una singola carica (per uno smartwatch così completo è un record), dispone di diverse modalità per il risparmio energetico, gode di una pletora di sensori sotto la scocca volti a misurare il battito cardiaco H24, a tenere traccia della qualità del vostro anno, dei progressi sportivi e molto altro ancora. Qui è presente uno schermo OLED da circa 2 pollici, mentre la scocca è in titanio aerospaziale da 49 mm e supporta i cinturini da 42, 44 o 45 mm.

Al prezzo speciale di soli 799,00€, spese di spedizione incluse, non potete certo lasciarvelo sfuggire ma siate veloci. Le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – la promozione potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.