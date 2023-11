Apple Watch Ultra (prima generazione) a soli 749€ su Amazon

Il meraviglioso Apple Watch Ultra di prima generazione, con cassa in titanio da 49 mm, modulo GPS e Cellular, con il cinturino Alpine Loop si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 749,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è imperdibile: si tratta di un wearable veramente interessante perché è uno dei migliori presenti sul mercato, con una scheda tecnica all’avanguardia e una pletora di sensori evoluti sotto la scocca. Viene venduto e spedito da Amazon con un costo sì elevato ma molto vantaggioso, anche perché avrete in omaggio la consegna celere e gratuita presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) e avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è imperdibile. Si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero.

Apple Watch Ultra di prima generazione: ecco perché devi acquistarlo

Lo smartwatch di Apple è un vero portento: sotto la scocca ci sono tanti sensori avanzati che servono per tenere traccia del battito cardiaco H24, 7 giorni su 7, del livello di ossigeno presente nel sangue, ma non solo. Si può anche fare un ECG direttamente dal proprio polso e, volendo, si avrà diritto a tantissime altre funzionalità top. Pensate che può anche misurare il livello di ossigeno nel sangue e può essere utilizzato come fitness tracker per gli allenamenti sportivi.

Non di meno, è un eccellente notificatore che vi farà anche rispondere alle telefonate o ai messaggi con facilità. Lo schermo è un pannello OLED con Always On Display e luminosità massima di 2000 nit, la scocca è in titanio aerospaziale da 49 mm ma è compatibile con i cinturini da 42, 44 o 45 mm. Con un prezzo di soli 749,00€, spese di spedizione incluse da Amazon, non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.