Apple Watch Ultra (prima generazione) a soli 749€ su Amazon: BEST BUY

Oggi vi parleremo di uno smartwatch di casa Apple semplicemente sensazionale: si chiama Apple Watch Ultra ed è uscito sul mercato un anno fa (circa), precisamente a settembre 2022. In pochissimo tempo si è prefigurato come un dispositivo smart pensato per lo sport, per gli amanti delle attività più intense (sub, scalate e così via) ed ha insidiato immediatamente il monopolio di Garmin e SUUNTO nel settore degli sportwatch.

Apple Watch Ultra: il dispositivo da prendere adesso

Nonostante sia stato annunciato il suo successore (Apple Watch Ultra 2), il modello di prima generazione è ancora validissimo e costa solo 749,88€ su Amazon, spese di spedizione comprese e IVA inclusa. Ciò implica che non dovrete sborsare neanche un singolo centesimo per portarvelo a casa. Sarà vostro in pochissimi giorni grazie al servizio di Prime (addirittura, in molti casi anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine) e si può perfino dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero). C’è il reso gratis fino al 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento e vi è perfino la garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, e di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

Apple Watch Ultra vanta specifiche tecniche importanti, ha tanti sensori evoluti sotto la scocca: monitora il battito cardiaco H24, permette di tenere traccia della qualità del vostro sonno, funge anche da fitness tracker di alto livello e ha una scocca in titanio aerospaziale da 49 mm ma tranquilli, è compatibile anche con i cinturini da 42, 44 o 45 mm. Il pannello è un OLED con AOD e luminosità massima di 2000 nit. A 749,88€ è un super best buy, non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.