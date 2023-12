Apple Watch Ultra (prima generazione) a soli 749€: IMPERDIBILE, compratelo ADESSO

Se siete alla ricerca di uno smartwatch da abbinare al vostro iPhone, oggi vi consigliamo l’ottimo Apple Watch Ultra di prima generazione che, grazie agli sconti folli di Amazon, si porterà a casa al prezzo sensazionale di soli 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché il wearable dispone di specifiche tecniche assurde, è in super sconto ed è uno dei migliori indossabili da polso che vi siano in circolazione. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve.

Apple Watch Ultra: a questa cifra è imperdibile

Il meraviglioso Apple Watch Ultra si trova su Amazon ad un prezzo spettacolare: si potrà acquistare con tantissimi vantaggi esclusivi grazie al noto potale di e-commerce americano. In prima istanza si avrà accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di eventuali problematiche o in caso di ripensamento, ma non solo. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si potrà dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Apple Watch Ultra vanta uno schermo OLED con Always On Display da circa 2 pollici con cassa di 49 mm realizzata in titanio aerospaziale; è compatibile comunque con i cinturini da 42, 44 o 45 mm e sotto la scocca troviamo tantissimi sensori evoluti per il monitoraggio della salute e per tenere traccia dei progressi sportivi (è uno sportwatch senza eguali, rivale di prodotti premium come quelli di Garmin o SUUNTO). A soli 749,00€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.