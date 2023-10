Apple Watch Ultra di prima generazione: prezzo INCREDIBILE su Amazon, sconto ESAGERATO

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il meraviglioso Apple Watch Ultra di prima generazione, adesso è il momento perfetto per farlo: di fatto, grazie agli sconti folli di Amazon, costa solo 749,88€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire: a questa cifra è semplicemente un best buy, anche perché è uno dei migliori dispositivi da polso che si possano acquistare oggi sul mercato. Rispetto al nuovo modello, sono veramente pochissime le mancanze pertanto vi consigliamo di prendere le versione del 2022 con in omaggio il cinturino Alpine Loop arancione. Se siete interessati/e, non pensateci troppo: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – l’offerta potrebbe finire a breve.

Apple Watch Ultra di prima generazione: tanti vantaggi con Amazon

Grazie ad Amazon, questo magnifico dispositivo potrà essere vostro con tantissimi vantaggi esclusivi. Partiamo dalla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; arriverà da voi entro 24 o 48 ore senza il minimo problema. Allo stesso modo, sappiate che avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e ci saranno anche due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Altresì, potrete usufruire della garanzia del costruttore (Apple, ovviamente), valida per un anno in tutti gli Apple Store del mondo. Se l’importo complessivo vi sembrerà troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Apple Watch Ultra di prima generazione è un vero portento: è interamente realizzato in titanio aerospaziale. La sua unica dimensione è di 49 mm ma è compatibile con i cinturini da 42, 44 e 45 mm. Ha tanti sensori a bordo per gestire i parametri vitali, per monitorare l’attività fisica e i progressi sportivi ed è anche un eccellente notificatore, preciso e puntuale. A soli 749,88€ su Amazon non potete lasciarvelo sfuggire.

