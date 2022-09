Apple Watch Ultra piace a tutti, anche a John Mayer

Curiosa notizia quella che vi stiamo per riportare in queste ore; di fatto, il nuovo Apple Watch Ultra è stato elogiato anche dal famoso John Mayer, il famoso musticista statunitense e appassionato di orologi da collezione. L’uomo ha condiviso il wearable di punta della mela in un post sui social network e la cosa non è passata inosservata agli occhi di fan e utenti di tutto il mondo.

Apple Watch Ultra: John Mayer lo adora già

Ecco le parole di Mayer in merito al gadget di Apple:

Indosso ‌Apple Watch Ultra‌ da una settimana… ed è fantastico. Il primo Apple Watch che mi ha entusiasmato come collezionista di orologi meccanici. È ricco di capacità e di quella che io chiamo ‘funzionalità ambiziosa’.

Fra le funzionalità che più ha apprezzato troviamo sicuramente il tracking GPS e la sua accuratezza, il profondimetro, il software per le immersioni, la sirena che serve per chiamare i soccorsi e la tanto discussa Night Mode. Ha poi aggiunto:

Questa è una potenza di campeggio/caccia/avventura all’aperto. Non è un #adv. Semplicemente… mi piace.

Per chi non lo sapesse, John Mayer è un famosissimo musicista americano che ha vinto il Grammy Award. Non di meno, è anche un appassionato di orologi meccanici (il più influente al mondo, a dir la verita). Durante le sue esibizioni e nei suoi concerti pare che abbia usato solo una minuscola parte della sua collezione.

Ovviamente, non pensiamo che il giudizio di Mayer possa influenzare l’acquisto degli utenti, anche perché il wearable di Cupertino dedicato agli sportivi sta già registrando spedizioni da record e sta vendendo a milioni. Come osserva il giornale GQ però, la sua approvazione potrebbe scatenare un effetto domino non indifferente e un “terremoto mediatico” anche a Ginevra e che andrà a colpire anche gli altri appassionati di watch meccanici.

Purtroppo, Apple Watch Ultra è andato Sold Out ed è impossibile trovarne uno in commercio. Vi consigliamo di puntare su altro se desiderate un indossabile di Cupertino. Watch SE (2022) infatti, si trova a soli 399,00€ nella versione con cassa da 44 mm Midnight e modem Cellular integrato.

