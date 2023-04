Apple Watch Ultra: PERFETTO per le gite primaverili (e non solo)

Apple Watch Ultra è uno dei migliori smartwatch con cui tenere traccia dei progressi sportivi, con cui monitorare il proprio status di salute ma anche uno dei più performanti gadget da polso che vi siano in circolazione. È perfetto per tantissime operazioni e, in questo particolare periodo dell’anno, se amate fare gite e scampagnate fuori porta, magari in montagna, lui saprà essere il companion perfetto. Grazie ai materiali con cui è realizzato, ai sensori avanzati, allo schermo luminoso, alla batteria che dura più di tre giorni con una singola carica, questo wearable sa essere il gadget più versatile della line-up di Apple, adatto sia ai professionisti che agli sportivi, sia agli amanti dello stile che ai fan dell’azienda.

Certo, costa molto, è vero, ma grazie agli sconti di Amazon sarà vostro con soli 929,00€ al posto di 1009,00€, spese di spedizione incluse. C’è la consegna rapida e veloce e potrete usufruire della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore (Amazon), con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Non di meno, se l’importo de gadget vi sembra troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo in comodi micropagamenti con Cofidis.

Apple Watch Ultra: il miglior smartwatch che si possa comprare

Questo Apple Watch Ultra fa veramente di tutto: è perfetto per il monitoraggio della salute. C’è un sensore per il rilevamento del battito cardiaco, uno per il controllo del livello dell’ossigeno presente nel sangue, uno per fare un ECG (elettrocardiogramma) dal proprio polso, ma non solo. Riesce a tenere traccia della qualità del sonno, dei progressi sportivi e perfino delle notifiche e le chiamate in entrata.

A soli 929,00€ questo è uno dei dispositivi più interessanti che si possano comprare oggi su Amazon; siate veloci se volete accaparrarvene uno a questo prezzo.

