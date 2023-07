Apple Watch Ultra: oggi TUO ad un prezzo FAVOLOSO su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch di Apple veramente unico nel suo genere; attenzione, costa molto, ma è il top di gamma dell’intera categoria. È un gadget senza compromessi, con un’estetica originale, uno schermo pazzesco con una luminosità degna del miglior iPhone 14 Pro Max, e ha una serie di chicche software e hardware pensate per gli sportivi. Si chiama Apple Watch Ultra e costa 1009,00€ di listino. Grazie agli sconti di Amazon però, potrà essere vostro con 985,19€, spese di spedizione incluse. Il risparmio c’è ed è evidente, ma ciò che stupisce sono sicuramente i vantaggi che si hanno con il noto portale di e-commerce americano.

Vi dobbiamo segnalare che la versione che vi proponiamo è quella con il cinturino Ocean Blu, con il modulo GPS coadiuvato da un modem per la connettività LTE Cellular.

Apple Watch Ultra: deve essere tuo

Apple Watch Ultra è uno smartwatch fenomenale: ha una cassa in titanio aerospaziale con schermo da ben 49 mm con cornici contenute. Si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole, grazie alla sua luminosità che raggiunge un picco massimo di 2000 nit. È pensato per gli sportivi, quindi sarà super resistente anche alle botte, alle cadute e ai danni accidentali. Non di meno, disporrà di un pulsante “azione” e di una serie di parametri pensati per chi fa sport estremi: alpinismo, sub e così via. Monitora il livello di ossigeno nel sangue, controlla il battito cardiaco, la frequenza dei battiti e le eventuali fibrillazioni atriali, ma non finisce qui.

Questo meraviglioso smartwatch è anche un notificatore eccellente e puntuale e grazie al modem Cellular integrato nella scocca, potrete fare chiamate e inviare messaggi anche senza l’ausilio di un iPhone connesso nelle vicinanze. È compatibile con i cinturini aventi taglia da 42, 44 o 45 mm. A 985,19€ questo Apple Watch Ultra è il miglior wearable che ci sia.

